प्रधानमंत्री मोदी एक महीने में SCO, BRICS और UNGA सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा, जानिए इनकी अहमियत
क्या है खबर?
वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त-सितंबर में एक 'डिप्लोमैटिक मैराथन' (राजनयिक अभियान) पर रहेंगे, जिसमें वे एक महीने में 3 बड़े बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के बाद भारत BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और फिर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में संबोधन के साथ इसका समापन होगा। आइए इन यात्राओं की अहमियत जानते हैं।
शुरुआत
SCO सम्मेलन से होगी प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत
प्रधानमंत्री मोदी के इस कूटनीतिक सफर की शुरुआत किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन से होगी।
इसके सदस्य देशों में भारत के साथ चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं।
मूल रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थापित इस समूह ने अपने एजेंडे में संपर्क, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों को भी शामिल किया है।
महत्व
भारत के लिए क्या है SCO शिखर सम्मेलन का महत्व?
भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन प्रमुख यूरेशियाई शक्तियों के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन देशों के नेता एक साथ आ रहे हैं जिनके साथ भारत के जटिल द्विपक्षीय संबंध हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान शामिल हैं।
इसके साथ ही दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार रूस भी शामिल है। इससे भारत अपनी पैठ बढ़ाना चाहेगा।
मेजबानी
भारत 12-13 सितंबर को करेगा 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी
किर्गिस्तान से लौटने के कुछ ही दिनों बाद पूरा वैश्विक ध्यान भारत की राजधानी नई दिल्ली पर केंद्रित हो जाएगा, जहां भारत अपनी अध्यक्षता में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
भारत ने इस वर्ष की अध्यक्षता के लिए 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' विषय को अपनाया है।
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित इस समूह का काफी विकास हुआ है। इसमें पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अतिरिक्त सदस्य भी शामिल हुए हैं।
केंद्र
वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संसाधनों का बड़ा केंद्र बना BRICS समूह
BRICS समूह में पश्चिम एशिया और अफ्रीका के नए देशों के जुड़ने के बाद यह अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संसाधनों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है।
भारत इस मंच के जरिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल नवाचार, जलवायु कार्रवाई और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रमुखता से उठाएगा।
इस सम्मेलन की मेजबानी से भारत उच्च स्तरीय राजनयिक गतिविधियों के केंद्र में आएगा क्योंकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता के लिए आएंगे।
महसभा
सितंबर के अंत में UNGA को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी
इस व्यस्त अभियान का अंतिम पड़ाव न्यूयॉर्क होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी UNGA के 80वें सत्र को संबोधित करेंगे।
इसमें भारत वैश्विक संघर्षों, मानवीय संकटों और जलवायु परिवर्तन जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बीच वैश्विक शासन संस्थानों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों की अपनी पुरानी मांग को दोहराएगा।
यह संबोधन 2028-29 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के अभियान को भी मजबूती देगा।
रणनीति
भारत दिखाएगा कूटनीतिक संतुलन की रणनीति
विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक कार्यक्रम दिखाता है कि भारत किसी एक भू-राजनीतिक गुट पर निर्भर रहने के बजाय बहु-आयामी साझेदारी की नीति पर चलता है।
एक तरफ SCO यूरेशियाई सुरक्षा पर केंद्रित है, वहीं BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
इसी तरह UNGA दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिनिधित्व वाला मंच है।
आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, डिजिटल परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा आदि पर भारत इन तीनों मंचों के जरिए वैश्विक एजेंडा तय करेगा।