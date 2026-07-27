प्रधानमंत्री मोदी एक महीने में SCO, BRICS और UNGA सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी एक महीने में SCO, BRICS और UNGA सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा, जानिए इनकी अहमियत

लेखन भारत शर्मा 01:09 pm Jul 27, 202601:09 pm

क्या है खबर?

वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त-सितंबर में एक 'डिप्लोमैटिक मैराथन' (राजनयिक अभियान) पर रहेंगे, जिसमें वे एक महीने में 3 बड़े बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के बाद भारत BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और फिर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में संबोधन के साथ इसका समापन होगा। आइए इन यात्राओं की अहमियत जानते हैं।