प्रधानमंत्री मोदी ने पायलट स्मित मच्छार के परिवार से बात की

प्रधानमंत्री मोदी ने पायलट स्मित मच्छार के परिवार से बात की, हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

लेखन गजेंद्र 11:19 am Oct 01, 202611:19 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय पायलट स्मित मच्छार के परिवार से बात की, जिन पर एक दिन पहले फ्लाईदुबई की फ्लाइट में चाकू से हमला हुआ था। न्यूज18 के मुताबिक, मोदी ने मच्छार की पत्नी और माता-पिता से बात की और विमान में सवार 174 यात्रियों की जान बचाने के लिए पायलट की बहादुरी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार को आश्वासन दिया कि भारतीय दूतावास घायल पायलट को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।