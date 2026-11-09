उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, राज्य को बताया 'दिव्य भूमि'

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के लोगों की कड़ी मेहनत और विकास की सोच की भी जमकर तारीफ की। उनका मानना है कि इन्हीं गुणों के कारण राज्य में सही मायने में विकास हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड की खूब सराहना की। उन्होंने राज्य की समृद्ध लोककथाओं और उसकी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं का भी जिक्र किया। साल 2000 में देश का 27वां राज्य बनने के बाद से ही उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक विरासत के लिए खास पहचान बनाए हुए है।