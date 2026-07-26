'मन की बात' में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- दुनिया मान रही भारत का दम

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंडोनेशिया जैसे कई देश अब ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी भारतीय मिसाइलों को पसंद कर रहे हैं। यह दिखाता है कि दुनिया का भारत के रक्षा क्षेत्र पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और निजी क्षेत्र द्वारा लॉन्च किए गए विक्रम-1 रॉकेट के सफल अभियान की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने पीवी सिंधु को जापान ओपन जीतने पर बधाई दी और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की भी जमकर तारीफ की।