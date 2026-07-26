'मन की बात' में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- दुनिया मान रही भारत का दम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास में भारत की तरक्की की खूब प्रशंसा की। उन्होंने नए युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का खास तौर पर जिक्र किया, जिसे 75 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय सामग्री से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को पिनाका रॉकेट और कूशा मिसाइल के सफल परीक्षणों के लिए भी बधाई दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने की मिसाइलों के वैश्विक इस्तेमाल की सराहना
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंडोनेशिया जैसे कई देश अब ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी भारतीय मिसाइलों को पसंद कर रहे हैं। यह दिखाता है कि दुनिया का भारत के रक्षा क्षेत्र पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और निजी क्षेत्र द्वारा लॉन्च किए गए विक्रम-1 रॉकेट के सफल अभियान की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने पीवी सिंधु को जापान ओपन जीतने पर बधाई दी और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की भी जमकर तारीफ की।