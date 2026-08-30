प्रधानमंत्री मोदी ने की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से मुलाकात, जानिए क्या हुई चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन द्वारा आयोजित एक योग सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी वक्त बिताया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ मिलकर यांगी उज्बेकिस्तान पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। इस तरह उन्होंने स्थानीय इतिहास को भी सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की याद में ताशकंद के हिल्टन होटल समेत कई प्रमुख स्थानों को भारत के तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। साथ ही एक शानदार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां भारत और उज्बेकिस्तान की कलाओं का खूबसूरत संगम देखने को मिला।