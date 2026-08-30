प्रधानमंत्री मोदी ने की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से मुलाकात, जानिए क्या हुई चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने इस रविवार को ताशकंद में मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के आपसी संबंधों को और गहरा करना था। उनकी बातचीत मुख्य रूप से व्यापार और इन्वेस्टमेंट, रक्षा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर, शिक्षा और लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित रही। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे कई बड़े अधिकारी मौजूद थे।
मोदी योग सत्र में हुए शामिल, पुष्पांजलि भी अर्पित की
प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन द्वारा आयोजित एक योग सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी वक्त बिताया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ मिलकर यांगी उज्बेकिस्तान पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। इस तरह उन्होंने स्थानीय इतिहास को भी सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की याद में ताशकंद के हिल्टन होटल समेत कई प्रमुख स्थानों को भारत के तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। साथ ही एक शानदार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां भारत और उज्बेकिस्तान की कलाओं का खूबसूरत संगम देखने को मिला।