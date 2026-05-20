प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्डिक डील: 9,600 करोड़ रुपये का महा-निवेश, भारत बनेगा हरित ऊर्जा का ग्लोबल हब

EFTA देशों ने भारत में निवेश का ऐलान किया

ईएफटीए देशों ने भारत में 9,600 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है। इस निवेश का मकसद स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और रोज़गार के नए मौके पैदा करना है। बैठक में आर्कटिक क्षेत्र में मिलकर शोध करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही, छात्रों और पेशेवरों के लिए भी इन देशों के बीच आवाजाही आसान बनाने पर चर्चा की गई। भविष्य के रिश्तों को और मज़बूत बनाने के लिए भारत ने नॉर्डिक देशों के निवेशकों के लिए अपने रक्षा क्षेत्र के दरवाज़े भी खोल दिए हैं।