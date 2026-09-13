BRICS सम्मेलन 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, आसियान से रिश्ते मजबूत करने का प्रयास
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। इस मुलाकात से आसियान देशों के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती साफ झलकती है। मार्कोस जूनियर आसियान के अध्यक्ष भी हैं। उनका यह दौरा बताता है कि भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और एशिया में बनते मजबूत रिश्ते दुनिया की नजर में आ रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फिलीपींस की प्रथम महिला से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं के नेतृत्व में हो रही तरक्की के बारे में जानकारी दी।
मोदी ने BRICS से ठोस नतीजे देने को कहा
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS देशों से कहा कि वे ठोस नतीजे दें। उन्होंने खासकर आपदा प्रबंधन और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा। भारत ने आसियान के साथ व्यापारिक साझेदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने पर भी चर्चा की। मोदी ने दुनियाभर से आए नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने अगले BRICS सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे 'ग्लोबल साउथ' के देश इस समूह पर एक साथ मिलकर काम करने का बहुत भरोसा करते हैं।