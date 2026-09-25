मोदी ने 'मेक इन इंडिया' के 12 साल पूरे होने पर कहा- अधिक उत्पादन, अधिक निवेश

प्रधानमंत्री ने साझा किए आंकड़ों में बताया कि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात से 15.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

इन योजनाओं के तहत उत्पादन और बिक्री से 23.8 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

साथ ही, ग्राफ़िक में घरेलू निर्भरता से घरेलू प्रभुत्व की ओर बदलाव को भी दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में उपयोग किए जाने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन हुआ है।