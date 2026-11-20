प्रधानमंत्री मोदी अचानक क्यों जा रहे केरलम के जटायु अर्थ सेंटर

प्रधानमंत्री मोदी अचानक क्यों जा रहे केरलम के जटायु अर्थ सेंटर? जानिए क्या है खासियत

लेखन गजेंद्र 06:18 pm Nov 20, 202606:18 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द केरलम के कोल्लम में जटायु अर्थ सेंटर का दौरा कर सकते हैं। यह चदयामंगलम में स्थित है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और त्रिशूर से भाजपा के इकलौते सांसद सुरेश गोपी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहले कोल्लम में स्थल का दौरा करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद है। अचानक प्रधानमंत्री यहां क्यों आ रहे हैं और इस जगह की क्या खासियत है? आइए, जानते हैं।