ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी बड़ी ताकत

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार 5 लाख करोड़ रुपये के पार

दुनिया के यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एक दशक पहले ही भारत के साथ यूरेनियम सप्लाई का समझौता किया था। साल 2022 के आखिर में शुरू हुए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट (ECTA) के लागू होने के बाद से दोनों देशों के व्यापार में काफी तेजी आई है। पिछले साल यह व्यापार बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसमें कपड़ा और खेती जैसे क्षेत्रों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मोदी 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम' में भी हिस्सा लेंगे। यहां वे बड़े व्यापारिक नेताओं के साथ मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।