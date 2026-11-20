दिल्ली में 20-22 नवंबर तक कार्यक्रम के पहले दिन "बातचीत में सभ्यताएं-सांस्कृतिक शो" होगा, जो संगीत, नृत्य, विज़ुअल कहानी और कथन का मेल होगा।

फोरम में भारत की पुरातात्विक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां भी होंगी।

यह 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईसवीं तक के पुरातात्विक साक्ष्यों से दिल्ली के इतिहास का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उत्खनित अवशेष, कलाकृतियां, वास्तुकला के टुकड़े और अन्य महत्वपूर्ण खोजें शामिल हैं।

महाभारत पर सचित्र स्क्रॉल प्रदर्शित होगा।