प्रधानमंत्री ने पंजाब में 5,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन किया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर हैं। जालंधर से उन्होंने 5,470 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों सहित रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अमृतसर-वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरे को 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान का आगाज माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और अकाली दल भी निशाना साधा।
परियोजनाएं
किन-किन परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन-शिलान्यास?
प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 1,570 करोड़ रुपये है।
830 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दौलतपुर चौक-करटोली नई रेल लाइन का उद्घाटन किया।
उन्होंने 3,070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।
4 लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के 30.9 किलोमीटर लंबे 'पैकेज 6' का उद्घाटन किया।
25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड दक्षिणी लुधियाना बाईपास का शिलान्यास।