सेमीकॉन इंडिया 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ा AI युग का बिगुल

सेमीकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी शोकेस नहीं है, बल्कि भारत को सेमीकंडक्टर का एक ग्लोबल हब बनाने की बड़ी पहल का हिस्सा भी है। यह ऐसे समय हो रहा है जब AI की बादशाहत हासिल करने की होड़ तेज होती जा रही है।

इस कार्यक्रम में जापान, दक्षिण कोरिया और स्वीडन जैसे देशों के स्टॉल होंगे। इसके अलावा, स्टार्टअप जोन और अलग-अलग राज्यों के बूथ भी लगाए जाएंगे। सरकार की तरफ से हाल ही में 1.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने के बाद, टाटा ग्रुप ने चिप्स की पैकेजिंग और असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक ने भी अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।