सेमीकॉन इंडिया 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ा AI युग का बिगुल
भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेमीकॉन इंडिया 2026 की शुरुआत की। यह एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसका मकसद देश के सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 17 से 19 सितंबर तक चलेगा।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इसे SEMI और कई उद्योग संगठनों के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन में 600 से ज्यादा कंपनियां, 150 से ज्यादा वक्ता, 52 देशों के प्रतिनिधि और लगभग 50,000 आगंतुक हिस्सा लेंगे।
सेमीकॉन इंडिया 2026 सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने पर जोर देगा
सेमीकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी शोकेस नहीं है, बल्कि भारत को सेमीकंडक्टर का एक ग्लोबल हब बनाने की बड़ी पहल का हिस्सा भी है। यह ऐसे समय हो रहा है जब AI की बादशाहत हासिल करने की होड़ तेज होती जा रही है।
इस कार्यक्रम में जापान, दक्षिण कोरिया और स्वीडन जैसे देशों के स्टॉल होंगे। इसके अलावा, स्टार्टअप जोन और अलग-अलग राज्यों के बूथ भी लगाए जाएंगे। सरकार की तरफ से हाल ही में 1.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने के बाद, टाटा ग्रुप ने चिप्स की पैकेजिंग और असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक ने भी अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।