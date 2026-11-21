प्रधानमंत्री ने 14,450 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

इनमें 3,800 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड का 4 लेन में निर्माण प्रमुख है।

इसके अलावा पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए लगभग 3,350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विद्युत निकासी परियोजना की भी आधारशिला रखी।

उन्होंने बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा से जुड़ी सीवरेज परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।