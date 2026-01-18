प्रधानमंत्री का असम दौरा: काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी, अमृत-भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने असम के कलियाबोर में 6,957 करोड़ रुपये की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये असम के डिब्रूगढ़ से गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या से रोहतक के बीच चलेंगी। इसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए काजीरंगा की अपनी पिछली यात्रा को याद किया।

भाजपा प्रधानमंत्री बोले- भाजपा पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 2 वर्षों में पूरे देश में भाजपा के लिए जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जो पार्टी के शासन और विकास एजेंडे में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक है, वहां जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाई। हम मुंबई में जीते और उसकी खुशी काजीरंगा में मनाई जा रही है।"

ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री का असम दौरा #WATCH | Kaliabor, Assam | PM Narendra Modi lays the foundation stone of the Kaziranga Elevated Corridor Project (4-Laning of Kaliabor-Numaligarh section of NH-715), worth over ₹6,950 Crore.



The 86 km long Kaziranga Elevated Corridor project is an environmentally conscious… pic.twitter.com/crcT5ypIHO — ANI (@ANI) January 18, 2026

कांग्रेस प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मतदाता सुशासन और विकास चाहता है, इसीलिए वह भाजपा को पसंद करता है। देश लगातार कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ, आज वह चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई। कांग्रेस ने देश का विश्वास खो दिया, क्योंकि उसके पास कोई विकास एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया, अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।"

दौरा आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे असम से पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहां वे बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे और कई रेल परियोजनाओं समेत 830 करोड़ के विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। यहां वे एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कल (17 जनवरी) को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो घुसपैठियों को मतदाता बना रही है।