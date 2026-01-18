प्रधानमंत्री का असम दौरा: काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी, अमृत-भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई

LOADING...
प्रधानमंत्री के असम दौरे का आज दूसरा दिन है

लेखन आबिद खान
Jan 18, 2026
12:25 pm
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने असम के कलियाबोर में 6,957 करोड़ रुपये की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये असम के डिब्रूगढ़ से गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या से रोहतक के बीच चलेंगी। इसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए काजीरंगा की अपनी पिछली यात्रा को याद किया।

प्रधानमंत्री बोले- भाजपा पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा

प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 2 वर्षों में पूरे देश में भाजपा के लिए जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जो पार्टी के शासन और विकास एजेंडे में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक है, वहां जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाई। हम मुंबई में जीते और उसकी खुशी काजीरंगा में मनाई जा रही है।"

प्रधानमंत्री का असम दौरा

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना 

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मतदाता सुशासन और विकास चाहता है, इसीलिए वह भाजपा को पसंद करता है। देश लगातार कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ, आज वह चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई। कांग्रेस ने देश का विश्वास खो दिया, क्योंकि उसके पास कोई विकास एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया, अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।"

आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे असम से पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहां वे बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे और कई रेल परियोजनाओं समेत 830 करोड़ के विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। यहां वे एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कल (17 जनवरी) को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो घुसपैठियों को मतदाता बना रही है।

काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में जानिए

86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसमें 35 किलोमीटर का वन्‍यजीव गलियारा है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास और राष्‍ट्रीय राजमार्ग-715 के मौजूदा 30 किलोमीटर हिस्से को 2 लेन से उन्‍नत कर 4 लेन बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य UNESCO विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्यजीवों की रक्षा करना और क्षेत्रीय आवागमन को बेहतर बनाना है।

