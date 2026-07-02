प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई

भारत-जापान में हुई कई समझौते, प्रधानमंत्री बोले- दोनों देशों की साझेदारी का नया अध्याय शुरू

लेखन आबिद खान 02:11 pm Jul 02, 202602:11 pm

क्या है खबर?

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची अपने पहले भारत दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों में कई अहम समझौते हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और जापान के बीच सिर्फ आर्थिक साझेदारी ही नहीं, बल्कि विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों का भी मजबूत रिश्ता है।"