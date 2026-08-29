प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान-किर्गिस्तान दौरे पर रवाना, SCO शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री ने कहा, "हाल के वर्षों में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में काफी प्रगति हुई है। मैं राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा, ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने तथा 'विकसित भारत' और 'यांगी उज्बेकिस्तान' के साझा विजन को आगे बढ़ाने पर चर्चा के लिए उत्सुक हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि यह यात्रा इस क्षेत्र में हमारे सभ्यतागत जुड़ाव को गहरा करेगी और शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा कोशिशों को आगे बढ़ाएगी।"