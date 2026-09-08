प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जेन जी युवाओं को संबोधित किया

प्रधानमंत्री बोले- हम चिप से लेकर शिप बना रहे, सत्य 'झूठ की गूंज' पर भारी पड़ेगा

लेखन आबिद खान 01:51 pm Sep 08, 202601:51 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 6,000 से ज्यादा जेन जी युवाओं से संवाद किया। उन्होंने 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए यहां आया हूं। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 शौचालय भी नहीं बना सकी थी, लेकिन हम चिप से लेकर शिप तक बना रहे हैं।