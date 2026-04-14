प्रधानमंत्री मोदी का महापर्व पर संदेश: बैसाखी से पुथंडु तक, हर त्योहार में पिरोया 'एक भारत' का धागा

प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहारों और एकता के महत्व को समझाया

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुभकामना संदेशों में हर त्योहार की खास पहचान बताई। उन्होंने जिक्र किया कि बैसाखी जहां खेती और सिख इतिहास से जुड़ी है, वहीं पुथंडु तमिलनाडु में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ओडिशा में महा बिशुबा पना संक्रांति अपनी पुरानी परंपराओं का जश्न मनाती है। इन सभी शुभकामनाओं के माध्यम से उन्होंने देश में एकता, सद्भाव और एक उज्जवल भविष्य का संदेश दिया।