प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को दी 250वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

संबंध

भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद

प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले 250 वर्ष अमेरिका के लिए अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लाएंगे। इतना ही नहीं ये साल दोनों देशों के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने लिखा, 'आने वाले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और भी अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लेकर आएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।' प्रधानमंत्री मोदी की इस बंधाई को वैश्विक राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है।