प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को दी 250वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को देश के 250वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक रणनीतिक साझेदारी से कहीं अधिक साझा करते हैं। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने लोगों की क्षमता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बधाई दी है।
बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश में क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, '140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को आपकी स्वतंत्रता की ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी से कहीं अधिक संबंध हैं।' उन्होंने आगे लिखा, 'लोकतंत्र, कानून के शासन और हमारी जनता की असीमित क्षमता में हमारा साझा विश्वास हमारी मित्रता को वैश्विक भलाई की शक्ति बनाता है।'
संबंध
भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद
प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले 250 वर्ष अमेरिका के लिए अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लाएंगे। इतना ही नहीं ये साल दोनों देशों के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने लिखा, 'आने वाले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और भी अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लेकर आएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।' प्रधानमंत्री मोदी की इस बंधाई को वैश्विक राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है।