वेनेजुएला में आए जोरदार भूकंप पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा- हरसंभव मदद को तैयार

संदेश

मोदी ने क्या दिया संदेश?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'वेनेजुएला में आए ज़बरदस्त भूकंप से हुई तबाही से मुझे गहरा दुख हुआ है। भारत की ओर से, मैं वेनेजुएला सरकार और वहां के उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।'