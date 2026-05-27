प्रधानमंत्री मोदी ने भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दी

प्रधानमंत्री मोदी ने भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दी, कहा- प्यासे को पानी दें

लेखन गजेंद्र 12:03 pm May 27, 202612:03 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर लोगों को हाइड्रेटेड रहने और घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्यासे को पानी जरूर पिलाएं और परिवार के बुजुर्गों का हाल-चाल लेते रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रचंड गर्मी में पशु-पक्षियों के लिए भी घर के बाहर और छतों पर पानी रखने को कहा है।