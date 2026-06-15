स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक ब्रेड और नमक देर स्वागत किया गया

प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, 1993 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा

लेखन गजेंद्र 11:10 am Jun 15, 202611:10 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यूरोपीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत सोमवार को फ्रांस से शहर नीस से स्लोवाकिया पहुंचे। यहां विदेश मंत्री जुराय ब्लानार ने उनका स्वागत किया। ब्रातिस्लावा में अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान, मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मोदी का स्वागत पारंपरिक स्लोवाक रीति से ब्रेड-नमक भेंट कर किया गया, जिसे यहां आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है।