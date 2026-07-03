अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान, इन 5 संकल्पों से बनेगी 'आध्यात्मिक एकता' की मिसाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को एक भावुक चिट्ठी भेजी है। उन्होंने इस यात्रा को भारत की आध्यात्मिक एकता का जीता-जागता प्रतीक बताया है। उन्होंने इस साल की यात्रा के लिए पांच अहम संकल्प बताए हैं: हिमालय के पर्यावरण को बचाना, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना, स्थानीय जम्मू-कश्मीर के कारोबार को बढ़ावा देना, घर लौटकर एक पौधा लगाना, और पूरे रास्ते भाईचारे का संदेश फैलाना।
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई
यह 57 दिन लंबी यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा मंदिर तक पैदल जाते हैं। यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं - पहला, खूबसूरत पहलगाम का रास्ता, और दूसरा, थोड़ा कठिन बाल्टाल का रास्ता। स्थानीय प्रशासन और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड इस यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें हर साल लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं।