अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान, इन 5 संकल्पों से बनेगी 'आध्यात्मिक एकता' की मिसाल

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई

यह 57 दिन लंबी यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा मंदिर तक पैदल जाते हैं। यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं - पहला, खूबसूरत पहलगाम का रास्ता, और दूसरा, थोड़ा कठिन बाल्टाल का रास्ता। स्थानीय प्रशासन और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड इस यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें हर साल लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं।