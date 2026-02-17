भारत और फ्रांस मिलकर स्वास्थ्य और डिजिटल विज्ञान क्षेत्र के लिए AI केंद्र स्थापित करेंगे

संबोधन विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में संबंध स्थापित कर रहे- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और फ्रांस के संबंध बहुत विशेष हैं। फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक सहयोगी में एक है। राष्ट्रपति मैंक्रो के साथ मिलकर हमने इस रणनीतिक समझौते को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर हम आज अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह केवल रणनीतिक समझौता नहीं बल्कि वैश्विक उथल-पुथल भरे युग में वैश्विक स्थिरता और वैश्विक प्रगतिशील समझौता है।"

बयान EU के साथ समझौता फ्रांस के साथ संबंधों में गति लाएगा- मोदी मोदी ने कहा, "हमें गर्व है कि भारत-फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को विशेषज्ञता भी देंगे। कुछ दिन हमने यूरोपीय संघ (EU) के साथ सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता किया, जो फ्रांस के साथ संबंधों में गति लाएगा। हम डिफेंस, क्लीन ऊर्जा, अंतरिक्ष, नई तकनीक, हर क्षेत्र में अपने उद्योग और इनोवेटर को जोड़ेंगे। स्टार्टअप और MSME के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे।"

