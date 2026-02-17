भारत और फ्रांस मिलकर स्वास्थ्य और डिजिटल विज्ञान क्षेत्र के लिए AI केंद्र स्थापित करेंगे
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के लिए भारत-फ्रांस केंद्र, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-फ्रांस केंद्र और विमानन में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय गठबंधन केंद्र शुरू करेंगे।"
विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में संबंध स्थापित कर रहे- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और फ्रांस के संबंध बहुत विशेष हैं। फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक सहयोगी में एक है। राष्ट्रपति मैंक्रो के साथ मिलकर हमने इस रणनीतिक समझौते को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर हम आज अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह केवल रणनीतिक समझौता नहीं बल्कि वैश्विक उथल-पुथल भरे युग में वैश्विक स्थिरता और वैश्विक प्रगतिशील समझौता है।"
EU के साथ समझौता फ्रांस के साथ संबंधों में गति लाएगा- मोदी
मोदी ने कहा, "हमें गर्व है कि भारत-फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को विशेषज्ञता भी देंगे। कुछ दिन हमने यूरोपीय संघ (EU) के साथ सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता किया, जो फ्रांस के साथ संबंधों में गति लाएगा। हम डिफेंस, क्लीन ऊर्जा, अंतरिक्ष, नई तकनीक, हर क्षेत्र में अपने उद्योग और इनोवेटर को जोड़ेंगे। स्टार्टअप और MSME के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे।"
फ्रांस के साथ मिलकर AI केंद्रों की स्थापना की जाएगी
मोदी ने आगे कहा, "हम महत्वपूर्ण खनिजों, बायोटेक्नोलॉजी और उन्नत सामग्री में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। हम इंडो-फ्रांस AI स्वास्थ्य केंद्र, डिजिटल साइंस और टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष कौशल केंद्र लॉन्च करने जा रहे हैं। आज दुनिया अनिश्चितता से गुजर रही है। ऐसे में भारत-फ्रांस पार्टनरशिप वैश्विक स्थिरता को बल देने वाली है। हम अंतराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर और संयुक्त विकास परियोजना से मानव विकास सुनिश्चित करेंगे। हम फ्रांस में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे।"