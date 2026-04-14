अंबेडकर जयंती: संसद में दिखा अनोखा संगम, मोदी-खरगे सहित दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अंबेडकर की सराहना की

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के निर्माण में डॉ. अंबेडकर के योगदान को 'अत्यधिक प्रेरणादायक' बताया। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 'भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार और एक महान समाज सुधारक' कहा। समानता और न्याय के लिए डॉ. अंबेडकर की लड़ाई आज भी हर पीढ़ी के लोगों को प्रेरित करती है। देश के लिए उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।