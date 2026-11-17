प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत की नीति ने भारत-आसियान संबंधों को नई गति और गहराई दी है, हमारी साझेदारी अब साझा संस्कृति-विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए आयाम प्राप्त कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक, लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की है।

भारत और 9 आसियान देशों के बीच सीधी उड़ान और बढ़ता पर्यटन भी निकटता का प्रमाण है।