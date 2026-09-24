PM-KISAN की 24वीं किस्त अक्टूबर में, E-KYC नहीं किया तो नहीं मिलेंगे पैसे

अगर आपके परिवार के पास खेती योग्य जमीन है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप कोई संस्थागत भूस्वामी न हों या सरकारी नौकरी में न हों (जैसे सरकारी डाक्टर या कोई और अधिकारी)। पात्रता पूरी करने के बाद आपको पीएम-किसान पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।

अपने भुगतान की स्थिति जानने के लिए, आप ऑनलाइन "नो योर स्टेटस" फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पैसा आपके खाते में आया है या नहीं।