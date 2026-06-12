प्रधानमंत्री किसान योजना: 2000 रुपये की किस्त चाहिए? E-KYC और जमीन सत्यापन है जरूरी

किसानों के लिए EKYC और जमीन की जांच जरूरी

इस योजना का लाभ लगातार पाने के लिए किसानों को अपना EKYC और जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन करवाना जरूरी है। किसान EKYC ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए वे OTP या फेस स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी इसे पूरा करवाया जा सकता है। अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ 'फार्मर्स कॉर्नर' सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर जानकारी देख सकते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि उनका स्टेटस अपडेटेड है या नहीं।