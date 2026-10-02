पूर्व भारतीय सिंधु जल आयुक्त ने पाकिस्तान के साथ संधि को असमान बताया

पूर्व भारतीय सिंधु जल आयुक्त पीके सक्सेना ने 1960 की सिंधु जल संधि को 'असमान' बताया है। उनका कहना है कि यह संधि पाकिस्तान को भारत की रियायतों का फायदा उठाने का मौका देती है।

विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई यह संधि दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़ी थी और कई दशकों के तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद कायम रही। हालांकि, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पानी व सुरक्षा से जुड़ी बढ़ती चिंताओं के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में इस पर रोक लगा दी।