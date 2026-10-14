वाणिज्य मंत्री गोयल का बड़ा बयान- चीन से रिश्तों की राह खुली, पर अमेरिका ही भारत का 'सर्वोच्च' साझेदार

गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में अमेरिका कितना ज़रूरी है। उन्होंने भारत-अमेरिका की साझेदारी को 'मजबूत और असरदार' बताया।

गोयल ने साफ कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी रखे हुए हैं।