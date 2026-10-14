वाणिज्य मंत्री गोयल का बड़ा बयान- चीन से रिश्तों की राह खुली, पर अमेरिका ही भारत का 'सर्वोच्च' साझेदार
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियुष गोयल ने हाल ही में कहा है कि अगर भू-राजनीतिक हालात स्थिर रहते हैं, तो भारत चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करने के लिए तैयार है।
गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही दोनों देशों के बीच अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उनके रिश्तों का 'आखिरी अध्याय अभी लिखा नहीं गया है'।
गोयल बोले- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना रहेगा
गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में अमेरिका कितना ज़रूरी है। उन्होंने भारत-अमेरिका की साझेदारी को 'मजबूत और असरदार' बताया।
गोयल ने साफ कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी रखे हुए हैं।