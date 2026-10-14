व्यापार समझौता अटका तो क्या? पीयूष गोयल बोले- भारत और अमेरिका का रक्षा और तकनीक में महागठबंधन

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहद अच्छे हैं, भले ही दोनों के बीच व्यापार समझौता अभी तक अटका हुआ है।

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "अभी तो मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है।" साथ ही गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों को मिलकर काम करते रहना होगा।