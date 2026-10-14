व्यापार समझौता अटका तो क्या? पीयूष गोयल बोले- भारत और अमेरिका का रक्षा और तकनीक में महागठबंधन
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भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहद अच्छे हैं, भले ही दोनों के बीच व्यापार समझौता अभी तक अटका हुआ है।
नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "अभी तो मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है।" साथ ही गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों को मिलकर काम करते रहना होगा।
भारत-अमेरिका: रक्षा और तकनीक में सहयोग
गोयल ने इस रिश्ते को दुनिया के लिए बहुत जरूरी बताते हुए कहा कि यह राजनीति से काफी आगे बढ़कर है। व्यापार समझौते में धीमी प्रगति के बावजूद, भारत और अमेरिका अब सक्रिय रूप से रक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं। यह दिखाता है कि दोनों देश मिलकर बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।