भारत-UAE के बीच मजबूत हो रही साझेदारी, समंदर में पाइपलाइन बिछाने की कर रहे तैयारी

UAE सिर्फ भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में ही सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि वह स्पेस, स्टार्टअप, बंदरगाह और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर तलाश रहा है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। UAE में भारत के UPI पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। गोयल ने बताया कि UAE एक भरोसेमंद सहयोगी होने के नाते, दोनों देश भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय में और भी जरूरी हो जाता है जब वैश्विक घटनाएं सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखलाओं) को लगातार प्रभावित कर रही हैं।