पीयूष गोयल ने दिया ऊर्जा स्वतंत्रता का मंत्र, अमेरिका को याद दिलाई रूस से अपनी खरीदारी

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के उस फैसले पर अपनी बात रखी, जिसमें रूस के तेल पर आने वाले दिनों में दंडात्मक टैरिफ लगाने की उम्मीद है। उन्होंने साफ कहा कि भारत अपने फैसलों पर अडिग है।

गोयल ने भारत को एक 'स्वाभिमानी देश' बताते हुए जोर देकर कहा कि हमारे देश की रिफाइनरियां मध्य-पूर्व और रूसी कच्चे तेल के हिसाब से बनी हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत अमेरिका से भी काफी तेल और गैस खरीदता है। यह दर्शाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों के लिए कई रास्ते खुले रख रहा है।