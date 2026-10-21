पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की मुश्किलें बढ़ीं, अब ED ने भेजा समन
केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को उनके, उनकी बेटी वीणा और दामाद PA मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
यह मामला CMRL नामक कंपनी के दावों से जुड़ा है। आरोप है कि इस कंपनी ने 2017 से 2020 के दौरान एक निजी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
विजयन को ED का समन, गलत काम से इनकार
विजयन का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई पुख्ता सबूत नहीं है।
खासकर तब, जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आरोपों को खारिज कर चुका है।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजयन को 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाला है।