पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की मुश्किलें बढ़ीं, अब ED ने भेजा समन

विजयन का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

खासकर तब, जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आरोपों को खारिज कर चुका है।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजयन को 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाला है।