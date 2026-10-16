पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने FIR आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जानिए मामला

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। दरअसल, केरल हाई कोर्ट ने एक बड़े रिश्वत मामले में उनके, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (FIR) द्वारा वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी को कथित अवैध भुगतानों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टियों के ठीक बाद करेगा।