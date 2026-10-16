पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने FIR आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जानिए मामला
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। दरअसल, केरल हाई कोर्ट ने एक बड़े रिश्वत मामले में उनके, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (FIR) द्वारा वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी को कथित अवैध भुगतानों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टियों के ठीक बाद करेगा।
केरल हाई कोर्ट ने विजयन परिवार की अपीलें खारिज कीं
केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में विजयन के परिवार की अपीलों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज होने से पहले आरोपियों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CMRL से जुड़े संदिग्ध भुगतानों की जानकारी दी थी। इसी बीच, विजयन ने अदालत में मामला चलने तक किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग भी की है।