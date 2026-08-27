कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 38 तीर्थयात्री नेपाल में अचानक बाढ़ से लापता, भारत-नेपाल चला रहे संयुक्त अभियान
नेपाल के रसुवा क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान अचानक बाढ़ आ गई, जिससे तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों का एक समूह मुश्किल में फंस गया। बाढ़ की चपेट में आए लोगों में से 21 को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। उन्हें अब एक पुलिस चौकी में ठहराया गया है, जहां बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं और वे बचाव का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, 36 अन्य लोग और 2 नेपाली ड्राइवर अभी भी लापता हैं। खासकर बुजुर्ग यात्रियों के परिजन बहुत चिंतित हैं।
तमिलनाडु ने अंतरराष्ट्रीय बचाव सहायता मांगी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत के विदेश मंत्रालय और नेपाल में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर जल्द से जल्द बचाव अभियान चलाएं। परिवारों को ताजा जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर चौबीसों घंटे खुले रखे गए हैं। इस बीच, नेपाल की सेना लापता लोगों को ढूंढने के लिए इलाके में तलाशी अभियान चला रही है।