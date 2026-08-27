कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 38 तीर्थयात्री नेपाल में अचानक बाढ़ से लापता, भारत-नेपाल चला रहे संयुक्त अभियान

नेपाल के रसुवा क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान अचानक बाढ़ आ गई, जिससे तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों का एक समूह मुश्किल में फंस गया। बाढ़ की चपेट में आए लोगों में से 21 को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। उन्हें अब एक पुलिस चौकी में ठहराया गया है, जहां बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं और वे बचाव का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, 36 अन्य लोग और 2 नेपाली ड्राइवर अभी भी लापता हैं। खासकर बुजुर्ग यात्रियों के परिजन बहुत चिंतित हैं।