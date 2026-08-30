नेपाल आपदा: वीजा में देरी बनी वरदान, ड्राइवर की सूझबूझ से बची तीर्थयात्रियों की जान

यात्रा दल के चालक ने तुरंत खतरा भांप लिया और बस को एक ऊंचे स्थान की ओर मोड़ दिया। इसके ठीक बाद पुल ढह गया, जिससे कई जानें बच गईं। इन सभी यात्रियों के सुरक्षित घर लौटने के बाद भी आंध्र प्रदेश के 7 लोग और पश्चिम बंगाल के यात्रियों वाली 2 बसें अभी भी लापता हैं। भारतीय सरकार और यात्रा एजेंसी इस मुश्किल घड़ी में तीर्थयात्रियों को लगातार मदद दे रही है और उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए है।