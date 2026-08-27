गूगल-अडानी के विशाखापट्टनम डेटा सेंटर को झटका, PIL ने पर्यावरण मंजूरी पर उठाया बड़ा सवाल

वहीं, अधिकारी इस मंजूरी को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा पर्यावरण नियमों में डेटा सेंटर को अलग से किसी सूची में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में इसके लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं थी।

लेकिन आलोचकों का कहना है कि जिस जगह पर यह डेटा सेंटर बन रहा है, वह एक जलाशय और वन्यजीव अभयारण्य के बेहद नजदीक है। उनका तर्क है कि इस सेंटर में रोजाना भारी मात्रा में पानी (करीब 307 किलोलीटर) का इस्तेमाल होगा, जबकि यह ऐसा इलाका है जहां पहले से ही पानी की किल्लत है। इतना ही नहीं, इसके संचालन के लिए 512 मेगावाट बिजली की भी जरूरत पड़ेगी।