वित्त मंत्रालय की झूठी खबर पर PIB का बड़ा खुलासा, NTA ही संभालेगी परीक्षा की जिम्मेदारी

NEET-UG की 21 जून को होगी परीक्षा

NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा (री-एग्जाम) 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके प्रवेश पत्र 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वायु सेना प्रश्नपत्रों को पहुंचाने में सहायता करेगी। अपडेट्स के लिए छात्रों को हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करना चाहिए और ऑनलाइन फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।