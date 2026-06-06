वित्त मंत्रालय की झूठी खबर पर PIB का बड़ा खुलासा, NTA ही संभालेगी परीक्षा की जिम्मेदारी
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सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैल रही थीं कि NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा (री-एग्जाम) के प्रश्नपत्र वित्त मंत्रालय संभाल रहा है, लेकिन प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक ने इन दावों को फजी बताया है। PIB ने यह साफ किया है कि इस परीक्षा का पूरा जिम्मा सिर्फ नेशनल परीक्षण एजेंसी (NTA) का है, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है।
NEET-UG की 21 जून को होगी परीक्षा
NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा (री-एग्जाम) 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके प्रवेश पत्र 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वायु सेना प्रश्नपत्रों को पहुंचाने में सहायता करेगी। अपडेट्स के लिए छात्रों को हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करना चाहिए और ऑनलाइन फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।