हैदराबाद: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में महिला वॉशरूम के अंदर मिला मोबाइल, अटेंडेंट गिरफ्तार
हैदराबाद स्थित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में महिला वॉशरूम के अंदर एक मोबाइल फोन मिला है। यह फोन सफेद कागज़ में लपेटा हुआ था और वॉशबेसिन के ठीक नीचे टेप से चिपकाया गया था।
इस फोन का पता एक सतर्क चीफ मैनेजर की नजर पड़ने से चला। इस घटना के बाद महिला कर्मचारियों की निजता और गुप्त रिकॉर्डिंग होने की आशंका को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
वॉशरूम अटेंडेंट पकड़ा गया
इस मामले में वहां के फ्लोर अटेंडेंट को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जब उससे पूछताछ की गई तो वह फोन लेकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि, उसके साथ काम करने वाले लोगों, ह्यूमन रिसोर्स के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।
वह अब न्यायिक हिरासत में है। साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या इस फोन से कोई रिकॉर्डिंग की गई थी या फिर इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। पुलिस ने यह भी अपील की है कि अगर किसी कर्मचारी की रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसकी निजता का पूरा ख्याल रखा जाए।