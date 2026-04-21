केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर; मंदिर में मोबाइल बैन, नियम तोड़ा तो खैर नहीं

केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर; मंदिर में मोबाइल बैन, नियम तोड़ा तो खैर नहीं
अगर आप केदारनाथ मंदिर जाने की योजना कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरुरी है। 21 अप्रैल, 2026 से मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। यानी, अब आप मंदिर के भीतर न तो तस्वीरें ले पाएंगे, न ही वीडियो बना पाएंगे और रील्स बनाने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मंदिर में शांति बनी रहे और श्रद्धालु मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि अपनी आस्था पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।
विनीत पोस्ती ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी
केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य विनीत पोस्ती ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कोई इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा गया, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, तीर्थयात्रा के मौसम में यहां श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ जाती है। ऐसे में समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मंदिर परिसर सभी दर्शनार्थियों के लिए एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण स्थान बना रहे।