केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर; मंदिर में मोबाइल बैन, नियम तोड़ा तो खैर नहीं देश Apr 21, 2026

अगर आप केदारनाथ मंदिर जाने की योजना कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरुरी है। 21 अप्रैल, 2026 से मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। यानी, अब आप मंदिर के भीतर न तो तस्वीरें ले पाएंगे, न ही वीडियो बना पाएंगे और रील्स बनाने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मंदिर में शांति बनी रहे और श्रद्धालु मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि अपनी आस्था पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।