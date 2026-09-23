बेंगलुरु नकली दवा रैकेट: फाइजर का सख्त कदम, बाजार से हटेंगे खतरनाक बैच
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पिछले महीने बेंगलुरु के पास कर्नाटक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की छापेमारी में एक बड़े नकली दवा रैकेट का खुलासा होने के बाद फाइजर कंपनी सक्रिय हो गई है। इस कार्रवाई में 16 दवा लाइसेंस रद्द किए गए और 8 अन्य निलंबित किए गए हैं।
ऐसे में फाइजर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह बाजार से प्रभावित बैचों को वापस ले रहा है और नकली दवाओं को पहचानने में मदद करने के लिए जरूरी जानकारी भी साझा कर रहा है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत शुरू की कानूनी कार्रवाई
कंपनी सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। फाइजर ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि वह जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।