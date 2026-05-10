जानें क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल के दाम: भू-राजनीतिक तनाव और भारी टैक्स का 'डबल अटैक'

तनाव और टैक्स की वजह से दामों में तेजी

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और तेल सप्लाई में आ रही रुकावटों की वजह से ईंधन की कीमतों पर काफी दबाव है। सऊदी अरामको का कहना है कि हाल के दिनों में बाजार से करीब 1 अरब बैरल तेल कम हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास की मुश्किलें भी हालात को और बिगाड़ रही हैं। इसके साथ ही, भारत में लगने वाली भारी एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार ऊंचे बने रहते हैं, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई भी बदलाव आए।