जानें क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल के दाम: भू-राजनीतिक तनाव और भारी टैक्स का 'डबल अटैक'
रविवार को दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम अभी भी 94 से 95 रुपये प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है। वहीं मुंबई में गाड़ी चलाने वालों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जहां पेट्रोल 103.54 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हर सुबह अंतरराष्ट्रीय तेल के रुझानों और लगने वाले टैक्स के आधार पर ये दरें अपडेट होती हैं।
तनाव और टैक्स की वजह से दामों में तेजी
पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और तेल सप्लाई में आ रही रुकावटों की वजह से ईंधन की कीमतों पर काफी दबाव है। सऊदी अरामको का कहना है कि हाल के दिनों में बाजार से करीब 1 अरब बैरल तेल कम हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास की मुश्किलें भी हालात को और बिगाड़ रही हैं। इसके साथ ही, भारत में लगने वाली भारी एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार ऊंचे बने रहते हैं, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई भी बदलाव आए।