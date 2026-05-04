आज भी स्थिर पेट्रोल-डीजल के दाम: दिल्ली में राहत, मुंबई समेत इन शहरों में 100 पार पेट्रोल!

मेट्रो शहरों में पेट्रोल 100 से ऊपर, डीजल नीचे

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, मुंबई में पेट्रोल 103.49 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन डीजल अभी भी इस निशान से नीचे ही बना हुआ है।