हैदराबाद में पेट्रोल-CNG सबसे महंगा, जानें अपने शहर के दाम
इस गुरुवार को पेट्रोल पंप पर लोगों को कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जस की तस बनी रहीं।
सरकार ने हाल ही में ईंधन के निर्यात पर लगने वाली विंडफॉल ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके बाद ये दाम स्थिर हैं। इस कटौती के तहत, डीजल पर निर्यात शुल्क 25 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर यह ड्यूटी अब 0.50 रुपये प्रति लीटर और 15 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
हैदराबाद में CNG और पेट्रोल सबसे महंगा
CNG की कीमतों पर नजर डालें तो हैदराबाद में यह सबसे महंगी बिक रही है, जहां इसकी कीमत 99 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसके बाद लखनऊ में 97.75 रुपये प्रति किलोग्राम और कोलकाता में 95.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है।
दिल्ली में CNG का दाम इन शहरों के मुकाबले कम है, यहां यह 84.09 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है।
पेट्रोल के दाम भी हैदराबाद में सबसे ज्यादा हैं, जहां एक लीटर पेट्रोल 115.69 रुपये में मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 115.49 रुपये प्रति लीटर है, जो हैदराबाद से मामूली रूप से ही कम है।
डीजल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में यह सबसे महंगा 104.40 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि चंडीगढ़ में लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, जहां आज सुबह तक डीजल सबसे सस्ता 86.09 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।