केरल में बेकाबू पेट्रोल-डीजल: 10 दिन में चौथी बढ़ोतरी ने तोड़ी कमर
केरल में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन महंगा हुआ है। अब एर्नाकुलम में पेट्रोल 113.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 102.50 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। 15 मई से अब तक इनकी कीमतों में लगभग 8 रुपये का उछाल आ चुका है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह कच्चे तेल की वैश्विक कमी बताई जा रही है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुई है।
तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 115.60 रुपये लीटर
एर्नाकुलम की रिफाइनरी से ईंधन को तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों तक पहुंचाने में प्रति लीटर करीब 2 रुपये का अतिरिक्त परिवहन खर्च आता है। इसी वजह से तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 115.60 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है।
केरल के पेट्रोल पंप वालों पर दबाव,
तेल कंपनियों द्वारा अग्रिम भुगतान की मांग किए जाने से केरल के पेट्रोल पंप डीलरों पर दबाव बढ़ गया है। इसके बावजूद लोगों की ईंधन की मांग में कोई कमी नहीं आई है। कई लोग तो आने वाली कीमतों में और बढ़ोतरी से बचने के लिए अभी से ही अपनी गाड़ियों की टंकी भरवा रहे हैं। सरकारी और निजी, दोनों तरह के पेट्रोल पंपों का कहना है कि भले ही कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, फिर भी ग्राहकों की मांग स्थिर बनी हुई है।