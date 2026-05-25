केरल में बेकाबू पेट्रोल-डीजल: 10 दिन में चौथी बढ़ोतरी ने तोड़ी कमर देश May 25, 2026

केरल में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन महंगा हुआ है। अब एर्नाकुलम में पेट्रोल 113.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 102.50 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। 15 मई से अब तक इनकी कीमतों में लगभग 8 रुपये का उछाल आ चुका है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह कच्चे तेल की वैश्विक कमी बताई जा रही है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुई है।