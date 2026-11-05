दुनियाभर में उतार-चढ़ाव के बीच भारत में थमे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कीमतें

अगर आप बेंगलुरु या चेन्नई में हैं, तो यहां भी आपको ऐसे ही दाम देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में पेट्रोल करीब 111.68 रुपये प्रति लीटर है और चेन्नई में यह 107.76 रुपये प्रति लीटर पर है। वहीं, हैदराबाद में पेट्रोल सबसे महंगा 116.15 रुपये और डीजल 104.23 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

दुनियाभर के तेल बाजारों में अभी काफी उतार-चढ़ाव है (खासकर मध्य पूर्व में तनाव के कारण), इसके बावजूद कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। स्थानीय टैक्स और ढुलाई का खर्च भी कीमतों पर असर डालते हैं। ज्यादातर कंपनियों ने दाम नहीं बदले, लेकिन नायरा एनर्जी ने पिछले महीने कीमतें बढ़ाई थीं। इसके अलावा, सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है, उम्मीद है कि इससे फिलहाल कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी।