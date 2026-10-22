पलट गया खेल, भारत में पेट्रोल-डीजल अब दुबई से भी सस्ता
अभी भारत के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल दुबई से सस्ता बिक रहा है। फिलहाल दिल्ली में डीजल का दाम 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जो दुबई के डीजल दाम (123.41 रुपये प्रति लीटर) से करीब 28 रुपये कम है।
पेट्रोल की बात करें तो, इसका दाम भी कम है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि दुबई में 'स्पेशल 95' पेट्रोल 110.04 रुपये प्रति लीटर के आसपास है।
यह तब हुआ जब 1 अक्टूबर, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई।
UAE की समिति ने बढ़ाई दुबई में ईंधन की कीमतें
UAE की पेट्रोल और डीजल कीमतों पर नज़र रखने वाली समिति (गैसोलीन एंड डीजल प्राइसेज फॉलो-अप कमेटी) ने हाल ही में ईंधन के दाम बढ़ाए थे। उन्होंने ऐसा वैश्विक दरों की मासिक समीक्षा के बाद किया।
आमतौर पर खाड़ी देशों में ईंधन सबसे सस्ता मिलता था, लेकिन अब यह ट्रेंड बदल गया है। अक्टूबर 2026 से दुबई में पेट्रोल (110.04 रुपये प्रति लीटर) और डीजल (123.41 रुपये प्रति लीटर) काफी महंगे हो गए थे। तब से इन दोनों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है।
यही वजह है कि भारत के शहरों और दुबई के बीच कीमतों का यह अंतर हैरान करने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो खाड़ी देशों में सस्ते ईंधन के आदी हैं।