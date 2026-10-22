पलट गया खेल, भारत में पेट्रोल-डीजल अब दुबई से भी सस्ता

UAE की पेट्रोल और डीजल कीमतों पर नज़र रखने वाली समिति (गैसोलीन एंड डीजल प्राइसेज फॉलो-अप कमेटी) ने हाल ही में ईंधन के दाम बढ़ाए थे। उन्होंने ऐसा वैश्विक दरों की मासिक समीक्षा के बाद किया।

आमतौर पर खाड़ी देशों में ईंधन सबसे सस्ता मिलता था, लेकिन अब यह ट्रेंड बदल गया है। अक्टूबर 2026 से दुबई में पेट्रोल (110.04 रुपये प्रति लीटर) और डीजल (123.41 रुपये प्रति लीटर) काफी महंगे हो गए थे। तब से इन दोनों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है।

यही वजह है कि भारत के शहरों और दुबई के बीच कीमतों का यह अंतर हैरान करने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो खाड़ी देशों में सस्ते ईंधन के आदी हैं।