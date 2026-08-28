नेपाल में लापता तीर्थयात्री: मद्रास हाईकोर्ट में सरकारों से तत्काल बचाव की गुहार

नेपाल में खराब सड़कों और कमजोर संचार व्यवस्था के कारण, परिवार यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उनके अपने सुरक्षित हैं या नहीं। याचिका में एक अपडेटेड सूची की मांग की गई है, जिसमें बताया जाए कि किन लोगों को बचा लिया गया है या अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, मंत्रियों को दिल्ली भेजा है और अधिकारियों को नेपाल रवाना किया है। इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।